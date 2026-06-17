Эрлинг Холанд забивал в своих дебютных матчах на пяти разных турнирах

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Ирака (4:1). Форвард забивал в своих дебютных играх ещё на четырёх турнирах.

В Лиге чемпионов Холанд сделал хет-трик за «Зальцбург» в матче с «Генком», тогда австрийский клуб выиграл со счётом 6:2. В Бундеслиге Эрлинг вышел на замену в игре дортмундской «Боруссии» с «Аугсбургом» (5:3) и принёс своей команде победу, оформив хет-трик за 23 минуты.

В АПЛ за «Манчестер Сити» норвежец сделал победный дубль с «Вест Хэмом» (2:0). В Лиге наций за национальную команду форвард также сразу забил, однако Норвегия проиграла Австрии со счётом 1:2.