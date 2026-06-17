Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд забивал в своих дебютных матчах на пяти разных турнирах

Эрлинг Холанд забивал в своих дебютных матчах на пяти разных турнирах
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Ирака (4:1). Форвард забивал в своих дебютных играх ещё на четырёх турнирах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

В Лиге чемпионов Холанд сделал хет-трик за «Зальцбург» в матче с «Генком», тогда австрийский клуб выиграл со счётом 6:2. В Бундеслиге Эрлинг вышел на замену в игре дортмундской «Боруссии» с «Аугсбургом» (5:3) и принёс своей команде победу, оформив хет-трик за 23 минуты.

В АПЛ за «Манчестер Сити» норвежец сделал победный дубль с «Вест Хэмом» (2:0). В Лиге наций за национальную команду форвард также сразу забил, однако Норвегия проиграла Австрии со счётом 1:2.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Первые голы Холанда на ЧМ! Норвегия задавила яркий Ирак, но с обороной надо что-то делать
Первые голы Холанда на ЧМ! Норвегия задавила яркий Ирак, но с обороной надо что-то делать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android