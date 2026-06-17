Португалия — ДР Конго: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступит Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

Португалия: Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш, Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Педру Нету, Криштиану Роналду.

ДР Конго: Мпаси-Нзо, Ван-Биссака, Туанзебе, Капюади, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Кайембе, Бакамбу, Висса.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).