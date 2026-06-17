«Он напомнил нам, почему он — это он». Анри и Ибрагимович — о хет-трике Месси на ЧМ-2026

Лионель Месси оформил первый хет-трик в своей карьере на чемпионатах мира в матче с Алжиром (3:0) и вызвал восхищение Тьерри Анри и Златана Ибрагимовича.

«Мы говорили перед игрой, что этот парень и тот, кого мы увидим завтра [Роналду], оба на Луне. Он напомнил нам, почему он — это он. Аргентина напомнила нам, почему они действующие чемпионы. Но Лео просто другой»,— приводит слова Анри Hindustan Times с ссылкой на Fox Sports.

Ибрагимович также высоко оценил Месси до матча.

«Я говорил — смотрите и наслаждайтесь, и мы это сделали. Сегодня был день, полный звёзд, они выдали результат».

Форвард сборной Аргентины сравнялся по голам на ЧМ с Мирославом Клозе (16) и стал рекордсменом по количеству голов в ворота разных соперников на ЧМ.