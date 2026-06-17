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«Он напомнил нам, почему он — это он». Анри и Ибрагимович — о хет-трике Месси на ЧМ-2026

«Он напомнил нам, почему он — это он». Анри и Ибрагимович — о хет-трике Месси на ЧМ-2026
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Лионель Месси оформил первый хет-трик в своей карьере на чемпионатах мира в матче с Алжиром (3:0) и вызвал восхищение Тьерри Анри и Златана Ибрагимовича.

«Мы говорили перед игрой, что этот парень и тот, кого мы увидим завтра [Роналду], оба на Луне. Он напомнил нам, почему он — это он. Аргентина напомнила нам, почему они действующие чемпионы. Но Лео просто другой»,— приводит слова Анри Hindustan Times с ссылкой на Fox Sports.

Ибрагимович также высоко оценил Месси до матча.

«Я говорил — смотрите и наслаждайтесь, и мы это сделали. Сегодня был день, полный звёзд, они выдали результат».

Форвард сборной Аргентины сравнялся по голам на ЧМ с Мирославом Клозе (16) и стал рекордсменом по количеству голов в ворота разных соперников на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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