«Вижу между нами общее». Лионель Месси — о Рафаэле Надале
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с Алжиром (3:0), рассказал, что во многом видит сходства между собой и легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17' 2:0 Месси – 60' 3:0 Месси – 76'
«Люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства. И когда я хорошо чувствую себя, выкладываюсь на полную. Сейчас мы смотрим документальный сериал о Рафаэле Надале, вижу между нами общее. Думаю, очень похожи в этом смысле, хочу всегда выкладываться на максимум, это доставляет мне удовольствие. И пока у меня будет это получаться, буду это делать», — сказал Месси на пресс-подходе после победного матча.
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