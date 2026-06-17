«Вижу между нами общее». Лионель Месси — о Рафаэле Надале

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с Алжиром (3:0), рассказал, что во многом видит сходства между собой и легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства. И когда я хорошо чувствую себя, выкладываюсь на полную. Сейчас мы смотрим документальный сериал о Рафаэле Надале, вижу между нами общее. Думаю, очень похожи в этом смысле, хочу всегда выкладываться на максимум, это доставляет мне удовольствие. И пока у меня будет это получаться, буду это делать», — сказал Месси на пресс-подходе после победного матча.