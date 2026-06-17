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Тренер сборной Аргентины Скалони расплакался после хет-трика Месси на ЧМ-2026

Тренер сборной Аргентины Скалони расплакался после хет-трика Месси на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал слёз после хет-трика Лионеля Месси в матче группового этапа чемпионата мира против Алжира (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Капитан аргентинцев оформил первый хет-трик в карьере на чемпионатах мира, забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи. Этот результат позволил Месси сравняться с Мирославом Клозе (16 голов) и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наряду с немцем.

Эмоции переполнили Скалони уже во время матча — камеры зафиксировали слёзы наставника на бровке после того, как Месси оформил хет-трик. Для 48-летнего специалиста этот матч стал восьмым на чемпионатах мира у руля сборной.

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