Тренер сборной Аргентины Скалони расплакался после хет-трика Месси на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал слёз после хет-трика Лионеля Месси в матче группового этапа чемпионата мира против Алжира (3:0).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Капитан аргентинцев оформил первый хет-трик в карьере на чемпионатах мира, забив на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи. Этот результат позволил Месси сравняться с Мирославом Клозе (16 голов) и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наряду с немцем.

Эмоции переполнили Скалони уже во время матча — камеры зафиксировали слёзы наставника на бровке после того, как Месси оформил хет-трик. Для 48-летнего специалиста этот матч стал восьмым на чемпионатах мира у руля сборной.