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Александр Горбачёв и Юрий Юхневич вошли в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Александр Горбачёв и Юрий Юхневич вошли в тренерский штаб «Крыльев Советов»
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Специалисты Александр Горбачёв и Юрий Юхневич стали новыми членами тренерского штаба «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт самарского клуба.

Александр Горбачёв ранее возглавлял «СКА-Энергию», «Динамо-Брянск» и «Динамо-Владимир». В 2024 году он также вошёл в тренерский штаб калининградской «Балтики».

Юрий Юхневич, в свою очередь, перед началом сезона-2025/2026 был назначен главным тренером астраханского «Волгаря». С 2018 года он работал в клубе на различных должностях, включая тренера и старшего тренера.

С изменениями в тренерском составе также связаны уходы Сергея Бойко и Дмитрия Молоша. Специалисты покидают команду по окончании сроков действия контрактов. Они присоединились к «Крыльям Советов» весной 2026 года.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея Бойко и Дмитрия Молоша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности!» — говорится в официальном сообщении клуба.

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