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Лионель Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Алжиром

Лионель Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Алжиром
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Алжира (3:0). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Рад началу [чемпионата мира], благодарен за заботу и очень горд тем, что эта команда вернулась к соревнованиям, как это было на протяжении многих лет», — написал Месси на своей странице в социальной сети.

38-летний аргентинец обошёл легендарного бразильского форварда Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира и повторил голевой рекорд бывшего форварда Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Теперь на его счету 16 мячей — именно это число долгие годы являлось рекордным. У Роналдо 15 голов.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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