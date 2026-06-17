Лионель Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Алжиром

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Алжира (3:0). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

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«Рад началу [чемпионата мира], благодарен за заботу и очень горд тем, что эта команда вернулась к соревнованиям, как это было на протяжении многих лет», — написал Месси на своей странице в социальной сети.

38-летний аргентинец обошёл легендарного бразильского форварда Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира и повторил голевой рекорд бывшего форварда Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Теперь на его счету 16 мячей — именно это число долгие годы являлось рекордным. У Роналдо 15 голов.