РФС утвердил новый регламент Кубка России сезона-2026/2027

Российский футбольный союз утвердил регламент Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира. В регламенте появились несколько изменений, которые вступят в силу с нового сезона. Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля.

«Изменение нейминга стадий плей-офф. Игры на вылет Пути РПЛ и Пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4, как было в прошлых сезонах. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет наименоваться финалом, а не Суперфиналом.

В каждой паре 1/8 финала Пути РПЛ принимающей стороной в первом матче будет клуб, занявший второе место в своей группе. В 1/4 и 1/2 финала Пути РПЛ первый матч дома сыграют команды, набравшие меньше очков на групповом этапе по сравнению с соперниками. В случае равенства очков, на своём поле первый матч проведёт клуб с более худшими показателями в группе. Ранее очерёдность проведения игр определяла жеребьёвка.

Во втором этапе 1/8 финала Пути регионов принимающей стороной в каждой паре будет клуб не из РПЛ. В случае, если обе команды в паре являются клубами РПЛ, дома сыграет команда, проигравшая в 1/8 финала Пути РПЛ. Ранее преимущество своего поля получал клуб, одержавший победу на предыдущей стадии Пути регионов», — говорится в сообщении.