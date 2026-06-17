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Гарри Кейн оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» в текущем сезоне

Гарри Кейн оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» в текущем сезоне
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями о шансах получить «Золотой мяч».

«Если «Золотой мяч» вручали бы сейчас, я всё равно считаю, что заслужил бы его. Если посмотреть, кто сейчас является основными претендентами на получение «Золотого мяча», это Майкл Олисе, игроки из команд‑финалистов Лиги чемпионов и я.

Но в то же время я не из тех, кто будет утверждать, будто заслуживает «Золотого мяча». Стараюсь, чтобы за меня говорили мои результаты на поле. То, что в этом году церемония пройдёт в Лондоне? Возможно, это добрый знак для меня. Получить эту награду в городе, где я родился, было бы для меня ещё более особенным событием», — приводит слова Кейна Actu Foot в соцсети.

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