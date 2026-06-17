Месси вышел на матч с Алжиром со специальной нашивкой в честь шестого ЧМ

Лионель Месси вышел на матч группового этапа чемпионата мира 2026 с сборной Алжира (3:0) со специальной нашивкой в честь своего шестого участия в турнире.

На форме аргентинца была нашивка с надписью Legacy («Наследие»). Такую же нашивку в ближайших матчах получат Криштиану Роналду и Гильермо Очоа, для которых этот чемпионат мира — 2026 также стал шестым в карьере. Кроме того, на левом рукаве Месси находится нашивка «Золотого мяча» — в честь награды лучшему игроку чемпионата мира — 2022.

Килиан Мбаппе вышел на матч с Сенегалом с нашивкой в честь «Золотой бутсы» на прошлом чемпионате мира — 2022, а Эмилиано Мартинес получил нашивку «Золотая перчатка» за ЧМ-2022 в Катаре. Специальные нашивки — инициатива ФИФА, которая решила отметить выдающиеся достижения игроков на ЧМ.