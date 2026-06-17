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Месси вышел на матч с Алжиром со специальной нашивкой в честь шестого ЧМ

Месси вышел на матч с Алжиром со специальной нашивкой в честь шестого ЧМ
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Лионель Месси вышел на матч группового этапа чемпионата мира 2026 с сборной Алжира (3:0) со специальной нашивкой в честь своего шестого участия в турнире.

На форме аргентинца была нашивка с надписью Legacy («Наследие»). Такую же нашивку в ближайших матчах получат Криштиану Роналду и Гильермо Очоа, для которых этот чемпионат мира — 2026 также стал шестым в карьере. Кроме того, на левом рукаве Месси находится нашивка «Золотого мяча» — в честь награды лучшему игроку чемпионата мира — 2022.

Килиан Мбаппе вышел на матч с Сенегалом с нашивкой в честь «Золотой бутсы» на прошлом чемпионате мира — 2022, а Эмилиано Мартинес получил нашивку «Золотая перчатка» за ЧМ-2022 в Катаре. Специальные нашивки — инициатива ФИФА, которая решила отметить выдающиеся достижения игроков на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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