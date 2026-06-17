Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

22-летний воспитанник «Спартака» находится на просмотре в «Балтике»

22-летний воспитанник «Спартака» находится на просмотре в «Балтике»
Комментарии

22-летний крайний защитник Дмитрий Буркин находится на просмотре в калининградской «Балтике». Об этом сообщила пресс-служба клуба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале. Футболист начал с калининградцами подготовку к сезону-2026/2027, которая стартовала в понедельник, 15 июня.

Буркин является воспитанником московского «Спартака». Летом 2022-го он перебрался во вторую команду «Урала». 2025 год защитник провёл на правах аренды в «Волгаре» и «Велесе», а в феврале 2026-го в статусе свободного агента перебрался в «Динамо-Владивосток». В минувшем сезоне у него шесть голов и четыре передачи в 39 играх.

Материалы по теме
Главная сенсация сезона РПЛ уже меняется. «Балтика» с Талалаевым пойдёт по новому пути?
Главная сенсация сезона РПЛ уже меняется. «Балтика» с Талалаевым пойдёт по новому пути?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android