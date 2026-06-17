22-летний воспитанник «Спартака» находится на просмотре в «Балтике»

22-летний крайний защитник Дмитрий Буркин находится на просмотре в калининградской «Балтике». Об этом сообщила пресс-служба клуба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале. Футболист начал с калининградцами подготовку к сезону-2026/2027, которая стартовала в понедельник, 15 июня.

Буркин является воспитанником московского «Спартака». Летом 2022-го он перебрался во вторую команду «Урала». 2025 год защитник провёл на правах аренды в «Волгаре» и «Велесе», а в феврале 2026-го в статусе свободного агента перебрался в «Динамо-Владивосток». В минувшем сезоне у него шесть голов и четыре передачи в 39 играх.