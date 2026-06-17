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Испанская полиция изъяла 66 тыс. комплектов контрафактной футбольной формы

Испанская полиция изъяла 66 тыс. комплектов контрафактной футбольной формы
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Национальная полиция Испании совместно с международными ведомствами изъяла более 66 тыс. комплектов контрафактной футбольной формы. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранителей.

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В ходе операции было изъято порядка 16 тонн поддельных джерси на сумму около € 2 млн. По подозрению в нарушении прав промышленной собственности задержаны 95 человек. Обыски прошли в 15 точках страны, включая Мадрид и Барселону.

Расследование началось в преддверии ЧМ-2026. Правоохранители пресекли крупный поток подделок, ориентированный в основном на копии формы сборной Испании. По оценкам полиции, потенциальный ущерб для правообладателей превышает € 7 млн. Изъятая продукция уступала оригиналам по качеству, но точно имитировала официальный дизайн и эмблемы сборных. Подделки планировали продавать на рынках, через уличную торговлю, маркетплейсы и социальные сети.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире принимают участие 48 национальных сборных. Действующим победителем первенства планеты является команда Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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