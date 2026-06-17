Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи арестован по подозрению в договорном матче

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи был арестован французской полицией 29 мая по подозрению в причастности к организации договорного матча, сообщает The Athletic. 23-летний форвард, выступающий за «Ниццу» на правах аренды из «Айнтрахта», был задержан после матча Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:1), в котором оформил дубль.

По данным источника, расследование началось после того, как Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) получила уведомления о подозрительных ставках на матч «Ниццы» с «Мецем» 17 мая, в частности на получение Ваи жёлтой карточки. На 35-й минуте встречи форвард получил предупреждение за грубый подкат, которое стало для него пятым в сезоне, из-за чего он пропустил первый стыковой матч с «Сент-Этьеном». Позже он был отпущен после допроса, но расследование продолжается.

«Можем подтвердить, что 23-летний футболист, выступающий во французской Лиге 1, был арестован 29 мая в рамках расследования, начатого прокуратурой Марселя по обвинениям в организованном мошенничестве, организованной коррупции в спорте, обращении с доходами от преступной деятельности и отмывании денег. Он был отпущен после допроса в полицейском участке. Расследование продолжается», — приводит слова представителя прокуратуры Марселя The Athletic.

Ваи был включён в состав сборной Кот-д'Ивуара на чемпионат мира — 2026, 15 мая, за четыре дня до подозрительного матча. На турнире в США он вышел в стартовом составе на матч с Эквадором (1:0), отыграл 55 минут и попал в перекладину. Следующая игра ивуарийцев состоится в субботу с Германией в Торонто. Ранее форвард выступал за Францию на молодёжном уровне, но в марте сменил гражданство.