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Казанский — о хет-трике Месси с Алжиром: что-то из раннего барселонского творчества

Казанский — о хет-трике Месси с Алжиром: что-то из раннего барселонского творчества
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Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о победе сборной Аргентины над Алжиром (3:0) в матче 1-го тура группы J чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«А вы не находите, что он выглядит даже легче, чем в Катаре? Месси просто играл в своё удовольствие — что-то такое из раннего барселонского творчества. Когда он не спешил, но везде успевал. Он, как в великолепной формуле Величайшего из другого вида спорта, всегда находится там, где будет мяч. И эта страсть… С подкатом, вполне себе тянувшим на красную, кстати. И с ударами с любой точки.

Он летит, потому что выиграл. Кубок четыре года назад как будто добавил ему на этом «мире» раскрепощённости. Дело не в том, что он всем всё доказал. Великие никогда чужими приговорами не интересуются. Там внутренний монолог. Он доказал себе. Это гораздо важнее. Ему неважно бросаться на судьбу и брать её за лацканы пиджака: «Что же ты со мной делаешь?» Теперь у них другие отношения.

Это всего лишь Алжир, скажете вы — и будете правы. Но давайте в случае Месси смотреть на игру немного под другим углом. Как на предполагаемые обстоятельства. Статус и калибр соперника совершенно неважны. Важно вдохновение. А у него нет расписания или афиши. Есть возможность. И время, которого осталось не так уж много. В его игре и у нас, свидетелей вдохновения гения», — написал Казанский в телеграм-канале.

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