Месси обошёл сборную Алжира по количеству голов на чемпионатах мира

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина одержала победу над Алжиром со счётом 3:0. Нападающий Лионель Месси оформил хет-трик, благодаря чему обошёл сборную Алжира по количеству голов, забитых в истории чемпионатов мира. У Месси теперь 16 голов, в то время как у Алжира – 13.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

Встреча прошла в ночь с 16 на 17 июня и стала началом для аргентинской команды на турнире. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.