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Месси обошёл сборную Алжира по количеству голов на чемпионатах мира

Месси обошёл сборную Алжира по количеству голов на чемпионатах мира
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В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина одержала победу над Алжиром со счётом 3:0. Нападающий Лионель Месси оформил хет-трик, благодаря чему обошёл сборную Алжира по количеству голов, забитых в истории чемпионатов мира. У Месси теперь 16 голов, в то время как у Алжира – 13.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Встреча прошла в ночь с 16 на 17 июня и стала началом для аргентинской команды на турнире. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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