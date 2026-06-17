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«Это хорошее начало ЧМ». Макрон поздравил сборную Франции с победой над Сенегалом

«Это хорошее начало ЧМ». Макрон поздравил сборную Франции с победой над Сенегалом
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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу французской сборной в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 над командой Сенегала (3:1).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Добрый вечер всем. Это небольшое сообщение, чтобы поздравить наших ребят с победой со счётом 3:1 над Сенегалом. С двумя голами Килиана Мбаппе, а затем и голом Брэдли Баркола. Поздравляем наших «синих», это хорошее начало чемпионата мира, надеюсь быть там, знаю, что буду там 19 июля на финале», — сказал Макрон в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Франция выступает в группе I со сборными Сенегала, Норвегии и Ирака. На данный момент по три очка у французов и норвежцев, а Сенегал и Ирак очков не набрали.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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