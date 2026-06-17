«Это хорошее начало ЧМ». Макрон поздравил сборную Франции с победой над Сенегалом

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на победу французской сборной в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 над командой Сенегала (3:1).

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«Добрый вечер всем. Это небольшое сообщение, чтобы поздравить наших ребят с победой со счётом 3:1 над Сенегалом. С двумя голами Килиана Мбаппе, а затем и голом Брэдли Баркола. Поздравляем наших «синих», это хорошее начало чемпионата мира, надеюсь быть там, знаю, что буду там 19 июля на финале», — сказал Макрон в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Франция выступает в группе I со сборными Сенегала, Норвегии и Ирака. На данный момент по три очка у французов и норвежцев, а Сенегал и Ирак очков не набрали.