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В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026

В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев разрешил госслужащим прийти на работу в четверг к 10:00 из-за первого в истории матча сборной на чемпионате мира — 2026, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Конечно, наш уважаемый президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждёт этот матч. Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками», — приводит слова секретаря главы государства Шерзода Асадова «РИА Новости Спорт».

Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу. Матч со сборной Колумбии пройдёт в Мехико на стадионе «Ацтека» в четверг, 18 июня в 5:00 мск.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
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