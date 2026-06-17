Семак: лозунг «Спорт вне политики» канул в лету. Раньше войны останавливались во время ОИ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о влиянии политики на спорт. Российские клубы и сборные отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года.

«К сожалению, лозунг «Спорт вне политики» канул в лету. Раньше все войны останавливались во время Олимпийских игр. Это было не только в сказках, было и на самом деле, но, наверное, очень давно. Но сейчас, к большому сожалению, мы видим, что ситуация изменилась, политический вопрос играет важную роль. И в момент каких-то санкций, отстранений, он применяется повсюду, является рычагом для воздействия на ту или иную страну, на тех или иных людей.

Конечно, сейчас есть интернет. Раньше было очень непросто работать с обществом, воздействием на общество. Потому что были газеты, которые не все читают, а сейчас есть и интернет, и телевидение, и всё остальное. И мы видим очень много информации. И отличить информацию правдивую от неправдивой достаточно сложно», — сказал Семак в эфире Sputnik.