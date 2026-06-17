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«Опытный вратарь — модная штука». Песьяков отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

«Опытный вратарь — модная штука». Песьяков отреагировал на информацию об интересе «Зенита»
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Голкипер Сергей Песьяков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые планируют заменить 37-летним вратарём завершившего карьеру голкипера Михаила Кержакова.

— Появлялась информация, что тобой интересуется «Зенит» в качестве третьего вратаря. Был ли реальный интерес?
— Вполне могу себе допустить. Слышал из одного источника, что такой интерес был. Сейчас, если можно так сказать, опытный третий вратарь — это модная штука. «Краснодар» с Дюпиным, «Спартак» с Довбней, да и тот же «Зенит» с Михаилом Кержаковым. Но слухи слухами и остались.

— Ты бы согласился на роль третьего вратаря?
— Тяжело. Ещё хочется поиграть. Роль третьего? Шанс может появиться всегда. Помню, при Унаи Эмери я поехал на сборы четвёртым вратарём, а вернулся первым. И такое бывает. Шанс может представиться в любой момент. Надо быть готовым к нему и выполнять на все 100 свою работу, — рассказал Песьяков корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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