«Будем реалистами». Холанд — о возможности Норвегии выйти из группы с первого места

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о возможности команды выйти из своей группы на ЧМ-2026 с первого места.

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«Финишировать первым в группе? Будем реалистами, Франция, возможно, выиграет всё… Это будет очень сложный матч с Францией, они провели отличную встречу с Сенегалом. Сначала мы сосредоточимся на Сенегале, а там посмотрим», — приводит слова Холанда Actu Foot в социальной сети Х.

Норвегия выступает в группе I вместе со сборными Франции, Сенегала и Ирака. Ранее норвежцы обыграли команду Ирака со счётом 4:1, а французы одержали победу над Сенегалом (3:1).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.