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«На первом месте Роналду, это моё субъективное мнение». Погребняк — о хет-трике Месси

«На первом месте Роналду, это моё субъективное мнение». Погребняк — о хет-трике Месси
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал хет-трик форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче группового этапа чемпионата мира с Алжиром. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу аргентинской команды. Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, теперь у обоих по 16 забитых мячей.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Достижение Месси? Для меня на первом месте Роналду, это моё субъективное мнение. Безусловно, Месси — лидер, один из лучших, но я предпочитаю Роналду. Думаю, что этот рекорд в 16 забитых мячей на ЧМ простоит только до следующего тура», — приводит слова Погребняка Metaratings.

По итогам встречи сборная Аргентины вышла в лидеры группы J, тогда как Алжир опустился на последнюю строчку турнирной таблицы.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим обладателем звания чемпиона мира.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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