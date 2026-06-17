«На первом месте Роналду, это моё субъективное мнение». Погребняк — о хет-трике Месси

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал хет-трик форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче группового этапа чемпионата мира с Алжиром. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу аргентинской команды. Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, теперь у обоих по 16 забитых мячей.

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«Достижение Месси? Для меня на первом месте Роналду, это моё субъективное мнение. Безусловно, Месси — лидер, один из лучших, но я предпочитаю Роналду. Думаю, что этот рекорд в 16 забитых мячей на ЧМ простоит только до следующего тура», — приводит слова Погребняка Metaratings.

По итогам встречи сборная Аргентины вышла в лидеры группы J, тогда как Алжир опустился на последнюю строчку турнирной таблицы.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентина является действующим обладателем звания чемпиона мира.