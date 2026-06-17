Криштиану Роналду начнёт в стартовом составе матч ЧМ-2026 Португалия — ДР Конго

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начнёт с первых минут матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с командой ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступит Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

41-летний капитан португальцев попал в стартовый состав своей сборной. Для него данный чемпионат мира станет шестым в карьере.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).