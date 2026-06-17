Себальос покинет «Реал» свободным агентом

Полузащитник Даниель Себальос покинет мадридский «Реал» по окончании сезона на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, решение принято окончательно — 29-летний хавбек не входит в планы главного тренера «Королевского клуба» Жозе Моуриньо. Себальос готов к новому этапу в карьере. Ранее сообщалось, что футболист хотел вернуться в «Бетис», предлагая «Реалу» отказаться от последнего года контракта, но мадридцы рассчитывали выручить за него € 7-8 млн.

«Бетис» — один из клубов, заинтересованных в подписании Себальоса. В мае также проявлял интерес «Аякс», но игрок не рассматривал этот вариант. Соглашение полузащитника с «Реалом» было рассчитано до лета 2027 года.