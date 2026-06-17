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ФК ПСК исключён из состава участников Leon-Второй лиги «Б» сезона-2026

ФК ПСК исключён из состава участников Leon-Второй лиги «Б» сезона-2026
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Футбольный клуб ПСК исключён из состава участников Leon-Второй Лиги Б сезона-2026, сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

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17 июня состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги, по итогам которого было принято следующее решение: «В связи с добровольным отказом от участия в Leon-Первенстве по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Б» сезона-2026 года исключить из состава участников футбольную команду ПСК. Исключить из состава членов ФНЛ в соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 Устава ФНЛ – Динскую районную общественную организацию «Первореченский спортивный клуб».

В текущем сезоне ПСК выступал в группе 1 Второй лиги «Б», где занимал девятое место в турнирной таблице.

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