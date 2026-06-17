Сборная Германии столкнулась с ядовитой змеёй рядом со своей базой на ЧМ

Полузащитник и капитан сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, как он и его партнёры по команде столкнулись с ядовитой змеёй. Это произошло недалеко от тренировочного лагеря немецкой сборной в Уинстон-Салеме после матча группового этапа ЧМ-2026 с Кюрасао (7:1).

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«Вчера мы видели змею. Нам сказали, что она ядовитая. Если вас укусят, нужно ехать в больницу. Не думаю, что это смертельно, однако это, безусловно, опасно. В Германии у меня не создаётся впечатления, что там так много опасных животных. Здесь у нас такое чувство, если наступим на змею, это может очень плохо кончиться. Поэтому стараемся держаться подальше от этих животных», — приводит слова Киммиха Euronews.