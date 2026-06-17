Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду сыграл на шестом ЧМ и сравнялся с Лионелем Месси

Криштиану Роналду сыграл на шестом ЧМ и сравнялся с Лионелем Месси
Комментарии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл на шестом для себя чемпионате мира, выйдя в стартовом составе своей команды в матче 1-го тура группы K ЧМ-2026 с ДР Конго. Команды играют на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Ранее Роналду участвовал в ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Португалец стал лишь вторым игроком, которому удалось выйти на поле в матчах шести мировых чемпионатов. В ночь на 17 июня на своём шестом ЧМ сыграл аргентинец Лионель Месси.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом
Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android