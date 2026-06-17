Криштиану Роналду сыграл на шестом ЧМ и сравнялся с Лионелем Месси

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл на шестом для себя чемпионате мира, выйдя в стартовом составе своей команды в матче 1-го тура группы K ЧМ-2026 с ДР Конго. Команды играют на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Ранее Роналду участвовал в ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Португалец стал лишь вторым игроком, которому удалось выйти на поле в матчах шести мировых чемпионатов. В ночь на 17 июня на своём шестом ЧМ сыграл аргентинец Лионель Месси.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).