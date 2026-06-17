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«Потекли слёзы». Сандро Шварц поделился эмоциями после возвращения в Москву

«Потекли слёзы». Сандро Шварц поделился эмоциями после возвращения в Москву
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц эмоционально отреагировал на тёплый приём после возвращения в столицу.

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«Хочу сказать несколько слов. Невероятно быть здесь снова. Так много людей пришло в аэропорт. Я благодарен. Хочу поблагодарить всех вас. Обычно я плачу в последний день, но сегодня слёзы потекли в первый день», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22 мая бело-голубые объявили о назначении Шварца на пост главного тренера клуба, контракт со специалистом рассчитан на три года — до лета 2029-го. Немецкий тренер приступит к работе с командой на летних сборах. Он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и выиграла бронзовые медали РПЛ.

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