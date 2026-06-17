Сандро Шварц: мы должны написать новую историю с «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о возвращении в команду. Немецкий специалист уже возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

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«Динамо» — особенный клуб для меня. Особенные люди работают в клубе. Много разговоров было за последние несколько недель. Разговаривал с семьёй об этой ситуации. Были разговоры с Бувачем и Пивоваровым. В итоге я перед вами. Это эмоциональный момент и день.

Соскучился по болельщикам «Динамо», у нас много воспоминаний. Но сейчас мы должны написать новую историю с новыми игроками. С нетерпением жду возобновления работы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.