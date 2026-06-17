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Шварц — о задачах «Динамо»: не буду говорить, что произойдёт в мае

Шварц — о задачах «Динамо»: не буду говорить, что произойдёт в мае
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Новый главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о задачах столичной команды перед стартом нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Немецкий специалист уже возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

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«Сейчас я чувствую давление, чтобы работать серьёзно. Задачи? Хороший вопрос. Сейчас не буду говорить о том, что произойдёт в мае. Важна первая встреча завтра и тренировка. Важно создать атмосферу.

Мы смотрели много матчей. Анализировали всё. Но наш фокус на нашем тренировочном плане и развитии своего стиля игры», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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