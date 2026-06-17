Сандро Шварц ответил на вопрос об интересе ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи об интересе со стороны ПФК ЦСКА.

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«Сейчас я в «Динамо». У нас были хорошие переговоры. Давайте не думать, что было с прошлым клубом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22 мая бело-голубые объявили о назначении Шварца на пост главного тренера клуба, контракт со специалистом рассчитан на три года — до лета 2029-го. Немецкий тренер приступит к работе с командой на летних сборах. Он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и выиграла бронзовые медали РПЛ.