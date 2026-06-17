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Экс-игрок «Рубина» Олег Иванов вошёл в тренерский штаб казанского клуба

Экс-игрок «Рубина» Олег Иванов вошёл в тренерский штаб казанского клуба
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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу и бывший игрок «Рубина» Олег Иванов вошёл в тренерский штаб клуба, сообщает пресс-служба казанской команды.

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Должность 39-летнего экс-футболиста не уточняется. Ранее Иванов заявлял, что планирует учиться на тренера.

Иванов выступал за «Рубин» с 2022 года. В своей карьере он также играл за московский «Спартак», «Ростов», «Уфу», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ахмат». Полузащитник стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

По итогам сезона-2025/2026 казанский клуб занял восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.

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