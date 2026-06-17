Джованни ван Бронкхорст вернулся на пост главного тренера «Фейеноорда»

Бывший защитник сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст вновь возглавил «Фейеноорд». Клуб официально подтвердил назначение специалиста на пост главного тренера, где он сменит другого известного в прошлом нидерландского футболиста — Робина ван Перси.

Для 51-летнего ван Бронкхорста это второй приход в роттердамскую команду. Ранее он руководил коллективом с 2015-го по 2019-й. Под его началом «Фейеноорд» в 2017 году выиграл Эредивизи впервые за 18 лет, а также дважды завоевал Кубок и Суперкубок Нидерландов.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ливерпуль», где он входил в тренерский штаб Арне Слота. Ранее в своей самостоятельной карьере нидерландец возглавлял турецкий «Бешикташ», шотландский «Рейнджерс» и китайский «Гуанчжоу Сити».

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