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Джованни ван Бронкхорст вернулся на пост главного тренера «Фейеноорда»

Джованни ван Бронкхорст вернулся на пост главного тренера «Фейеноорда»
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Бывший защитник сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст вновь возглавил «Фейеноорд». Клуб официально подтвердил назначение специалиста на пост главного тренера, где он сменит другого известного в прошлом нидерландского футболиста — Робина ван Перси.

Для 51-летнего ван Бронкхорста это второй приход в роттердамскую команду. Ранее он руководил коллективом с 2015-го по 2019-й. Под его началом «Фейеноорд» в 2017 году выиграл Эредивизи впервые за 18 лет, а также дважды завоевал Кубок и Суперкубок Нидерландов.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ливерпуль», где он входил в тренерский штаб Арне Слота. Ранее в своей самостоятельной карьере нидерландец возглавлял турецкий «Бешикташ», шотландский «Рейнджерс» и китайский «Гуанчжоу Сити».

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