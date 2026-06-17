Скалони — об игре Месси: за этим интересно наблюдать всем, кто любит футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Алжиром (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года высказался об игре нападающего аргентинской команды Лионеля Месси. В этой встрече 38-летний форвард оформил хет-трик.

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«Сколько Лео захочет, столько он будет лучшим. Он делает это в каждой игре на протяжении 20 лет. За этим интересно наблюдать всем, кто любит футбол», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

Месси обошёл легендарного бразильского форварда Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира и повторил голевой рекорд бывшего форварда Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Теперь на его счету 16 мячей — именно это число долгие годы являлось рекордным. У Роналдо 15 голов.