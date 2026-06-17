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Скалони — об игре Месси: за этим интересно наблюдать всем, кто любит футбол

Скалони — об игре Месси: за этим интересно наблюдать всем, кто любит футбол
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Алжиром (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года высказался об игре нападающего аргентинской команды Лионеля Месси. В этой встрече 38-летний форвард оформил хет-трик.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Сколько Лео захочет, столько он будет лучшим. Он делает это в каждой игре на протяжении 20 лет. За этим интересно наблюдать всем, кто любит футбол», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

Месси обошёл легендарного бразильского форварда Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира и повторил голевой рекорд бывшего форварда Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Теперь на его счету 16 мячей — именно это число долгие годы являлось рекордным. У Роналдо 15 голов.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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