Защитник «Локомотива» Сильянов: Батраков спокойно может заиграть в основе «ПСЖ»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал вероятность того, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков сможет заиграть в основе «Пари Сен-Жермен», если перейдёт во французский клуб. Ранее появились сообщения, что «ПСЖ» заинтересован в трансфере 21-летнего хавбека «Локомотива».
— Батраков потянет основу «ПСЖ», если перейдёт туда?
— Для «ПСЖ» нет ничего такого в плане забрать лучшего молодого игрока России. Если у Батракова будет два-три месяца на адаптацию, спокойно может побороться за основу, — рассказал Сильянов в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».
В сезоне-2025/2026 Батраков провёл 36 матчей за «Локомотив», забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.