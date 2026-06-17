Защитник «Локомотива» Сильянов: Батраков спокойно может заиграть в основе «ПСЖ»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал вероятность того, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков сможет заиграть в основе «Пари Сен-Жермен», если перейдёт во французский клуб. Ранее появились сообщения, что «ПСЖ» заинтересован в трансфере 21-летнего хавбека «Локомотива».

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— Батраков потянет основу «ПСЖ», если перейдёт туда?

— Для «ПСЖ» нет ничего такого в плане забрать лучшего молодого игрока России. Если у Батракова будет два-три месяца на адаптацию, спокойно может побороться за основу, — рассказал Сильянов в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

В сезоне-2025/2026 Батраков провёл 36 матчей за «Локомотив», забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.