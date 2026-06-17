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Тренер «Зенита» Семак — о Fan ID: не все понимают, для чего это нужно. Я тоже не понимаю

Тренер «Зенита» Семак — о Fan ID: не все понимают, для чего это нужно. Я тоже не понимаю
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о бойкоте матчей чемпионата России активными болельщиками сине-бело-голубых из-за введения Fan ID.

«На матчи нашей команды приходит больше всего болельщиков в Восточной Европе. В последние годы заполняемость стадиона прекрасная. 40-50 тыс. практически на каждом матче присутствует. Это очень приличный результат, который говорит, что болельщикам нравится игра команды, нравится результат. Их поддержка имеет большое значение для нас. Играть при полном стадионе всегда хорошо.

Жаль, что наши активные болельщики, фанаты, которые вступили в конфронтацию с новым законом о Fan ID, не посещают матчи. Нам их не хватает. Надеемся, что этот вопрос тоже урегулируется, а мы на 100% будем ощущать поддержку всех без исключения болельщиков.

Если вводят, значит, нужно для каких-то целей. Думаю, до конца, наверное, не все понимают, и я тоже не понимаю, зачем и почему, но думаю, движение идёт в сторону порядка. Мнения разные. Мои друзья приезжают из других стран: на хоккей можно сходить, а на футбол — нет. Нужно где-то регистрироваться, не всегда это удобно, особенно для иностранных граждан. Ощущения полной свободы, что ты можешь купить [билет] и пойти, наверное, нет», — сказал Семак в эфире Sputnik.

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