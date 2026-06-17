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«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом сезоне FONBET Кубка России

«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом сезоне FONBET Кубка России
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Бюро исполкома РФС утвердило участие медийных команд в следующем розыгрыше Кубка страны. Места в Пути регионов гарантированно получили два главных гранда комьюнити. «Амкал» получил путёвку на правах триумфатора шестого сезона Медиалиги, а 2DROTS традиционно включены в список участников по специальному приглашению титульного спонсора турнира.

Для медиафутбольных клубов это будет очередной розыгрыш Кубка России. В предыдущих сезонах обе команды уже принимали участие в Пути регионов, где проводили матчи с профессиональными клубами из Второй и Первой лиг.

Старт нового розыгрыша турнира для команд Пути регионов запланирован на конец июля. Жеребьёвка стартовых раундов и точный календарь матчей с участием медийных коллективов будут опубликованы Российским футбольным союзом позднее.

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