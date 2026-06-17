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Оле Вернер покинул пост главного тренера «РБ Лейпцига»

Оле Вернер покинул пост главного тренера «РБ Лейпцига»
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Немецкий специалист Оле Вернер покинул пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг», сообщается на сайте команды. Помощники тренера Том Чихон и Патрик Кольман также были освобождены от своих обязанностей. Вернер возглавлял команду с лета 2025 года. Под его руководством «РБ Лейпциг» занял третье место в чемпионате Германии и дошёл до четвертьфинала Кубка страны.

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«Последние несколько дней посвятили тщательному заключительному анализу прошедшего сезона. Во вторник вечером мы решили, что необходима смена главного тренера. Хотели бы поблагодарить Оле, Тома и Патрика за всю их усердную работу и преданность делу в «РБ Лейпциг». Они сыграли важную роль в нашей успешной перестройке и выходе в Лигу чемпионов. Тем не менее считаем, что предстоящие вызовы требуют новых идей и иного подхода. Желаем Оле, Тому и Патрику всяческих успехов и всего наилучшего в будущем», — приводит слова спортивного директора клуба Марселя Шефера официальный сайт клуба.

Вернер до работы в «Лейпциге» тренировал «Вердер» и «Хольштайн Киль».

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