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«Барселона» ответила на заявления мадридского «Реала» по делу Негрейры

«Барселона» ответила на заявления мадридского «Реала» по делу Негрейры
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Футбольный клуб «Барселона» выпустил официальное заявление в ответ на уведомление руководством мадридского «Реала» УЕФА о наличии доказательств по делу Негрейры. Ранее «сливочные» заявили о существовании доказательств, которые подтверждают «непрозрачные платежи» «Барселоны» в адрес Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании.

«Президент футбольного клуба «Барселона» Рафа Юсте сегодня направил официальное письмо президентам Ла Лиги Хавьеру Тебасу, Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэлю Лусану и Технического комитета арбитров (CTA) Франсиско Эстрелье.

ФК «Барселона» считает, что эти заявления не только являются ложными, но и серьёзно подрывают репутацию и имидж чемпионата Испании по футболу в Первом дивизионе, а также всей системы судейства и наносят ущерб репутации и доверию испанскому профессиональному футболу.

Клуб призывает соорганизаторов соревнований и судей защищать репутацию своих организаций и просит организации-получателей в рамках своих полномочий незамедлительно принять соответствующие организационные и судебные меры в отношении господина Переса, чтобы защитить честь, достоинство и престиж организаций, которые они представляют, и проводимых ими соревнований», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.

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