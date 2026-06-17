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Месси — лидер по хет-трикам за национальные сборные в XXI веке

Месси — лидер по хет-трикам за национальные сборные в XXI веке
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на единоличное первое место по числу хет-триков за национальные команды в XXI веке. Об этом сообщает Transfermarkt.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Хет-трик, оформленный в ворота Алжира в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, стал для Месси 11-м в составе сборной Аргентины. Ранее он делил первое место по этому показателю с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лидеров замыкает Али Мабхут из ОАЭ с девятью хет-триками.

Этот же матч позволил Месси переписать историю мировых первенств. В возрасте 38 лет и 358 дней он стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира. Предыдущее достижение принадлежало Криштиану Роналду, который забил три мяча в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 в возрасте 33 лет и 130 дней.

В историческом топ-3 самых возрастных авторов хет-триков на первенствах планеты теперь также находится нидерландец Роб Ренсенбринк, оформивший свой хет-трик на ЧМ-1978 во встрече с Ираном в возрасте 30 лет и 335 дней.

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