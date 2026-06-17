Месси — лидер по хет-трикам за национальные сборные в XXI веке

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на единоличное первое место по числу хет-триков за национальные команды в XXI веке. Об этом сообщает Transfermarkt.

Хет-трик, оформленный в ворота Алжира в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, стал для Месси 11-м в составе сборной Аргентины. Ранее он делил первое место по этому показателю с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Тройку лидеров замыкает Али Мабхут из ОАЭ с девятью хет-триками.

Этот же матч позволил Месси переписать историю мировых первенств. В возрасте 38 лет и 358 дней он стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира. Предыдущее достижение принадлежало Криштиану Роналду, который забил три мяча в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 в возрасте 33 лет и 130 дней.

В историческом топ-3 самых возрастных авторов хет-триков на первенствах планеты теперь также находится нидерландец Роб Ренсенбринк, оформивший свой хет-трик на ЧМ-1978 во встрече с Ираном в возрасте 30 лет и 335 дней.