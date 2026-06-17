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Криштиану Роналду на чемпионате мира -2026, статистика в матче Португалия — ДР Конго: голы, передачи, карточки 17 июня 2026

К. Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Португалия — ДР Конго: голы, передачи, карточки
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Нападающий Криштиану Роналду в составе сборной Португалии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой ДР Конго. Встреча 1-го тура группы K завершилась вничью — 1:1.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Криштиану Роналду провёл весь матч на поле, но не отметился результативными действиями. В его статистике на чемпионате мира — 2026 пока нет забитых голов.

В следующем матче Португалия сыграет с Узбекистаном 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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