Португалия — ДР Конго: Йоан Висса сравнял счёт на 45+5-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 45+5-й минуте нападающий ДР Конго Йоан Висса восстановил равенство в счёте после подачи в штрафную. Ранее, на шестой минуте, полузащитник Жоау Невеш забил ударом головой после навеса с левого фланга.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.