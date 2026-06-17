Голкипер Аргентины Мартинес — о травме: позволил своему телу восстановиться самостоятельно

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о своём восстановлении после травмы. Голкипер сломал палец на разминке перед финалом Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0). Перед стартом чемпионата мира — 2026 Мартинес тренировался одной рукой.

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«Это была совершенно другая подготовка, я мало что мог делать на поле. С Мартином Токалли и физиотерапевтом мы провели три сеанса, пытаясь уменьшить отёк пальца, который был значительным. Я позволил своему телу восстановиться самостоятельно», — приводит слова Мартинеса Diario Olé в социальной сети Х.

33-летний вратарь провёл первый матч группового этапа ЧМ-2026 со сборной Алжира (3:0) и не пропустил ни одного гола.