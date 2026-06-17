Сборная Португалии на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой ДР Конго в матче 1-го тура группы К чемпионата мира 2026 года со счётом 1:1. Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США.

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Результаты матчей сборной Португалии на ЧМ-2026 на 17 июня:

— Португалия — ДР Конго — 1:1, 1-й тур группы К.

Следующий матч сборной Португалии на ЧМ-2026:

— 23 июня, 20:00 мск. Португалия — Узбекистан, 2-й тур группы К.

После 1-го тура Португалия занимает вторую строчку в турнирной таблице группы К — команда заработала одно очко в единственной проведённой игре. Матч между двумя другими участниками группы, Узбекистаном и Колумбией, состоится позднее.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).