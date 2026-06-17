Англия — Хорватия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Конса, О'Райли, Андерсон, Райс, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн.

Хорватия: Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина, Муса.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.