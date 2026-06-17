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Джек Грилиш вернулся к тренировкам с «Эвертоном» после пяти месяцев отсутствия

Джек Грилиш вернулся к тренировкам с «Эвертоном» после пяти месяцев отсутствия
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Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш восстановился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает DailyMail Sport. 30-летний футболист провёл вне игры последние пять месяцев из-за серьёзной травмы.

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Возвращение хавбека к занятиям на футбольном поле совпало со стартом чемпионата мира — 2026. В то время как Грилиш только набирает форму в расположении мерсисайдского клуба, его бывшие партнёры по сборной Англии завершают подготовку к своему первому матчу на первенстве планеты.

Из-за этого длительного повреждения полузащитник потерял место в обойме национальной команды и не попал в финальную заявку сборной на ЧМ-2026. Тренерский штаб «Эвертона» планирует постепенно подводить игрока к общим нагрузкам во время текущего тренировочного процесса.

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