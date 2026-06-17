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Месси повторил достижение Головина, получив оценку 10 за матч ЧМ с Алжиром от Whoscored

Месси повторил достижение Головина, получив оценку 10 за матч ЧМ с Алжиром от Whoscored
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение полузащитника сборной России Александра Головина, получив оценку 10 от портала Whoscored за матч 1-го тура группы J чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). Команды играли на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Месси оформил хет-трик и удостоился наивысшей из возможных оценок. Ранее 10 за матч ЧМ от Whoscored получали только Александр Головин в матче с Саудовской Аравией (ЧМ-2018), а также португалец Гонсалу Рамуш в игре с Швейцарией (ЧМ-2022) и бельгиец Кевин Де Брёйне во встрече с США (ЧМ-2014).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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