Месси повторил достижение Головина, получив оценку 10 за матч ЧМ с Алжиром от Whoscored

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение полузащитника сборной России Александра Головина, получив оценку 10 от портала Whoscored за матч 1-го тура группы J чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). Команды играли на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

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Месси оформил хет-трик и удостоился наивысшей из возможных оценок. Ранее 10 за матч ЧМ от Whoscored получали только Александр Головин в матче с Саудовской Аравией (ЧМ-2018), а также португалец Гонсалу Рамуш в игре с Швейцарией (ЧМ-2022) и бельгиец Кевин Де Брёйне во встрече с США (ЧМ-2014).