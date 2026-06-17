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Главный тренер «Бреста» Эрик Руа умер в возрасте 58 лет

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа умер в возрасте 58 лет
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Главный тренер французского футбольного клуба «Брест» Эрик Руа скончался на 59‑м году жизни. Как сообщили родственники специалиста, он в течение трёх с половиной лет боролся с раком поджелудочной железы.

«Последние три с половиной года Эрик боролся с раком поджелудочной железы. Всё это время продолжал жить с силой, которая до сих пор поражает нас, движимый любовью к своей семье, к футболу и к своей работе, и страстью, которая никогда его не покидала.

То, чего он достиг за последние годы, останется для нас выдающимся. То, что он проходил через это испытание, сопровождая такой сильный клуб, команду, такую мощную историю, многое говорит, каким человеком он был», – приводит заявление семьи Руа L’Equipe.

Руа возглавлял «Брест» с января 2023 года и впервые в истории вывел клуб в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/2024. В качестве игрока он выступал за «Ниццу», «Лион», «Марсель», «Труа», «Сандерленд» и «Райо Вальекано».

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