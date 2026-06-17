Моуринью попросил руководство «Реала» подписать хавбека из АПЛ — Marca

Главный тренер «Реал» Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса. Мадридский клуб будет работать над трансфером аргентинца, сообщает Marca.

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Ранее сообщалось, что Фернандес хочет перейти в «Королевский клуб», однако стоимость игрока в размере € 138 млн, установленная «Челси», является препятствием для сделки. При этом «Челси» готов продать аргентинца, так как главный тренер Хаби Алонсо не хочет удерживать игроков, не заинтересованных в проекте.

В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 90 млн.