Гарри Кейн сыграет в уникальной форме в матче со сборной Хорватии на ЧМ-2026

Капитан сборной Англии Гарри Кейн получил эксклюзивное право использовать специальный патч «Золотой бутсы» на игровой футболке в матчах чемпионата мира 2026 года, сообщает talkSPORT. Нападающий стал одним из трёх действующих футболистов, удостоенных на этом турнире подобной визуальной привилегии за прошлые заслуги.

Уникальный статус нашивки связан с новым коммерческим соглашением между ФИФА и компанией Fanatics, которое направлено на развитие коллекционных карточек с элементами реальной игровой формы. Подобные нашивки после финального свистка не будут использоваться повторно, а отправятся на создание памятных сувениров для болельщиков. Помимо Кейна, аналогичные патчи лучших бомбардиров прошлых мундиалей получили Хамес Родригес (за ЧМ-2014) и Килиан Мбаппе (за ЧМ-2022).

Нововведение затронет не только звёздных ветеранов. Особые дебютные нашивки на форму получат абсолютно все футболисты, которые впервые в карьере выйдут на поле в матче чемпионата мира.