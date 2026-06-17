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Гарри Кейн сыграет в уникальной форме в матче со сборной Хорватии на ЧМ-2026

Гарри Кейн сыграет в уникальной форме в матче со сборной Хорватии на ЧМ-2026
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн получил эксклюзивное право использовать специальный патч «Золотой бутсы» на игровой футболке в матчах чемпионата мира 2026 года, сообщает talkSPORT. Нападающий стал одним из трёх действующих футболистов, удостоенных на этом турнире подобной визуальной привилегии за прошлые заслуги.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уникальный статус нашивки связан с новым коммерческим соглашением между ФИФА и компанией Fanatics, которое направлено на развитие коллекционных карточек с элементами реальной игровой формы. Подобные нашивки после финального свистка не будут использоваться повторно, а отправятся на создание памятных сувениров для болельщиков. Помимо Кейна, аналогичные патчи лучших бомбардиров прошлых мундиалей получили Хамес Родригес (за ЧМ-2014) и Килиан Мбаппе (за ЧМ-2022).

Нововведение затронет не только звёздных ветеранов. Особые дебютные нашивки на форму получат абсолютно все футболисты, которые впервые в карьере выйдут на поле в матче чемпионата мира.

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