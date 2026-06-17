Полузащитник сборной Аргентины Мак Аллистер оценил победу над Алжиром

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал победу над Алжиром (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.

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«Это было то, чего мы ожидали, это было необходимо. На прошлом чемпионате мира начали не лучшим образом, но в итоге победили. Сегодня смогли начать с победы. Знали, что они очень хороши, мы никогда не недооценивали их», — приводит слова Мак Аллистера пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

Аргентинцы выступают в группе J со сборными Алжира, Австрии и Иордании. На данный момент у Аргентины три очка. Следующий матч южноамериканцы проведут с Австрией 22 июня.